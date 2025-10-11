お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（46）が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に審査員として生出演。先輩芸人のコントに対して本音を“現実”をしっかり伝える場面があった。9年ぶりに進出した「しずる」は敵の組に殴り込みをかける組員の物語を、B’zの「LOVEPHANTOM」のメロディーに合わせた、ほぼ無声の会話劇に仕上げた。だが、合計457点で上位3組に入ることはできず、敗退となった。じろうは「東