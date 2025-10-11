海外セレブにも人気の「ラブブ」をバッグチャームにしたコーデ4選今年、世界中で「ラブブ（LABUBU）」が大人気です。「ラブブ」は、うさぎのように長い耳とギザギザの歯が特徴的なキャラクター。この小さなぬいぐるみのような、立体的なラブブのチャームをバッグにつける着こなしが、海外セレブをはじめ若い世代を中心にトレンドになっています。今回は、大人世代も取り入れられそうな、おすすめのコーディネートをご紹介します。1