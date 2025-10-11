º½ÉÍ¤Î¾å¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤àÍî¤ÁÃå¤­¤Î¤¢¤ë»ÑÉã¤ÏÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤ÇÊì¤Ï¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ä¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½Ð±é¤·¤¿31ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢NHK¤ÎÌ¾Êª¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¡×¤Î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë²ó¡ÖFile.02 ËÌÄ«Á¯ ÙÇÃ×»ö·ï¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ïºæ¾®½Õ¡£ºæ¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ½Ó²ð¤¬±é¤¸¤ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Ï¡ÃÓ·°¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦±üÅÚÍ´ÌÚ»Ò¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢º½ÉÍ