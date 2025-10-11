バスケットボールのりそなBリーグ2部（B2）は11日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナなどで6試合があり、ホーム開幕戦だったライジングゼファー福岡は福島に72―78で逆転負けし、1勝2敗となった。米プロNBAでもプレーしたデイボン・リードが両チーム最多の24得点と活躍。第4クオーターの途中までリードを奪いながら、終盤に連続得点を許した。福島雅人監督は「試合の締めくくりでプレーの遂行力に差が出た」と敗因を挙げた。