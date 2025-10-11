10月10日、森保一監督が率いる日本代表は、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦した。日本は序盤、ゲームの主導権を握ったなか、得点を奪えずにいると20分に先制点を献上。浮き球のパスに抜け出したミゲル・アルミロンに技ありのボレーシュートを叩き込まれた。しかし、その６分後に小川航基のミドルシュートで同点に追いつき、１−１で前半を終える。迎えた後半も押し込む展開が続くなか、ゴールが奪えない。