「ＳＶリーグ女子、ＮＥＣ川崎３−０ＳＡＧＡ久光」（１１日、東急ドレッセとどろきアリーナ）リーグ初戦が行われ、昨季準優勝のＮＥＣ川崎が３−０（２５−１８、２５−２２、２５−２３）のストレートで同３位のＳＡＧＡ久光に完勝した。強豪同士の好カードだったが、内容は完敗。２０２１年東京五輪で日本代表の正セッターを務め、海外でのプレーを経てＳＡＧＡ久光に新加入したセッター籾井あきは「緊張があってスタート