台風２３号は１１日、鹿児島県・奄美大島に接近した。気象庁によると、勢力を強めながら１２日に紀伊半島沖の海上に進み、１３日には暴風域を伴って東京都・伊豆諸島に接近する見通し。１１日午後９時現在、台風の中心気圧は９９４ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は２３メートル。奄美大島の東約１９０キロを時速１５キロで北東に進んでいる。同庁によると、伊豆諸島は１３日にかけて警報級の大雨や暴風、波浪が見込ま