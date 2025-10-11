全日本プロレス１１日の埼玉・行田大会で世界ジュニアヘビー級王者・青柳亮生（２５）が井上凌（２３）を下し、Ｖ２とした。試合は序盤からジュニアらしいハイスピードな攻防が繰り広げられた。亮生は井上の新必殺技「苧環（変形フラットライナー）」を食らってしまうも、３カウントは許さない。ハウザーインパクト（フィッシャーマン式スパインボム）で井上をマットに叩きつけると、ムーンサルトを２回発射。とどめのファイヤ