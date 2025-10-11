コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。９組目のトム・ブラウン（ケイダッシュステージ）はペットの犬にできた「おでき」と会話するシュールな内容のネタ。採点は４５１点で暫定７位。審査員の山内健司は「古いコント見せられたな…」とばっさり。それでも「ト