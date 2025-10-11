松竹芸能は１１日、お笑いコンビ「セバスチャン」原田公志が膵臓（すいぞう）がんのため休養すると公式サイトで発表した。「セバスチャン・原田公志が、膵臓がんの治療の為、しばらくの間休養させて頂く事になりました」と報告。「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」とした。現在レギュラー出演中の長野放送「土曜はこれダネッ！」は相方の阿部健一のみ出演する。