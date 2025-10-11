◇パCSファーストステージ第1戦（2025年10月11日エスコンF）日本ハムは3番手で登板した斎藤友貴哉が「驚速」のセーブを挙げた。2―0の9回にマウンドへ。先頭・西野を160キロの直球で一ゴロに抑えるなど、8球投げた直球のうち4球が160キロを計測した。さらにスプリットも驚きの150キロ超。11球で3者凡退で締めた右腕は「腕を振って、打者を抑えることが一番。勝った瞬間、最高だった」と喜んだ。