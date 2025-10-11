エールディビジで絶好調のストライカーが、終盤から投入されたパラグアイ戦でも1ゴール。勢いに乗る日本代表FW上田綺世はブラジル代表との対戦に向けて「自分らができることを最大限やるということ。まずそれをぶつけて自分たちの現在地を知るのが大事だと思っています」と語った。上田はリーグ戦で開幕8戦8発と絶好調の中、10日のパラグアイ戦では1点ビハインドの後半44分から出場すると同45+4分に劇的な同点ゴールを奪った。