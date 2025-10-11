日本代表はキリンチャレンジカップ・パラグアイ戦から一夜明けた11日、大阪から千葉に移動し、高円宮記念JFA夢フィールドで調整した。パラグアイ戦の先発メンバーと左足の張りを訴えているFW前田大然(セルティック)が室内で個別調整。それ以外の選手が全体練習を行い、左足首に痛みを抱えているMF久保建英(ソシエダ)が今回の合宿で初めてスパイク姿を見せ、一部メニューに合流した。14日のキリンチャレンジ杯・ブラジル戦(味ス