Myukの新曲「グライド」が11月26日にCDリリースされることが決定した。今作はアニメ『終末ツーリング』のエンディングテーマに起用されており、ジャケットはアニメ描き下ろしのものが使用されている。楽曲「グライド」は、繰り返しの日々の中で立ち止まりながらも、前へ前へと進み続ける決意を歌ったエモーショナルな1曲。回り道を肯定し、見えない未来へ向かっていくひたむきな姿勢が、Myukの優しくも芯のある声で表現された。さ