10月6日～10日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 ライドオンＥ 東Ｓ25/ 9 2 1537550.010/7 イーグランド 東Ｓ25/ 9 650116679.4 10/10 デリカフＨＤ 東Ｓ25/ 9 7001200