ºå¿À¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Îºå¿ÀCSÄ¾Á°À¸ÊüÁ÷¡Ö²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡ßÀÖÀ±·û¹­ÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óSP¡×¤Ë½Ð±é¡£2023Ç¯¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÄìÎÏ¤³¤½ÉÕ¤¤¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í¥¾¡¤È¤¤¤¦ÄºÅÀ¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²òÀâ¼Ô»þÂå¤Ë²¬ÅÄ¸ÜÌä¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È²¬ÅÄ