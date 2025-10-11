北朝鮮は朝鮮労働党の創立80年にあわせ、大規模な軍事パレードを行い、新たなICBM＝大陸間弾道ミサイルを公開しました。北朝鮮メディアなどによりますと、軍事パレードは昨夜、首都・平壌で金正恩総書記も出席する中、行われました。金総書記は演説を行い、「北朝鮮の主権を死守し、国民の安全と利益を守ることは我が軍の絶対の使命だ」と強調しました。その上で、「一切の脅威を掃滅する無敵の存在に進化しなければいけない」と指