予選の鈴木菜巴のリボン＝東京体育館新体操のイオン・カップ世界クラブ選手権第2日は11日、東京体育館で予選後半の2種目が行われ、シニアの個人総合は鈴木菜巴（アリシエ兵庫）が4種目合計105.450点の4位で日本勢ではただ一人決勝に進出した。シニア2人、ジュニア1人の合計得点で争うクラブ対抗でアリシエ兵庫は4位、ヒューマンRGは5位となり、予選突破の3位までに入れなかった。7月の全日本クラブ選手権を制したエンジェルRG