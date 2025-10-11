【ワシントン＝田中宏幸、北京＝照沼亮介】米国のトランプ大統領は１０日、自身のＳＮＳで１１月１日から中国に対し１００％の追加関税を課すと表明した。中国によるレアアース（希土類）関連の輸出規制への対抗措置としている。今月末にも予定される中国の習近平（シージンピン）国家主席との対面会談を中止する可能性も示唆し米中の緊張は再び高まっている。トランプ氏は対中追加関税を巡る一連の投稿で、「中国が貿易面で極