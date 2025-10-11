【シドニー共同】オーストラリア航空最大手カンタス航空が関係するシステムへのサイバー攻撃で流出した同社の顧客データが、匿名性の高いダークウェブにある闇サイトで公開された。オーストラリア公共放送ABCが11日、専門家の話として報じた。カンタス航空は「調査中」だとしているという。流出したのは約570万人の氏名やメールアドレスなどの情報。一部には自宅住所や生年月日、電話番号も含まれる。闇サイトに公開された情報