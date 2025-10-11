“横浜発ギフトスイーツ”を展開する横浜バニラ株式会社の代表取締役社長CEO・高橋優斗（※「高」は正式には「はしごだか」）が11日、神奈川県内で行われた「横浜バニラ 新商品発表会2025 〜勇住邁進〜」に出席。会社設立からの1年を振り返り、フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」に続く第2弾商品を発表した。【写真】新商品をPRした高橋優斗高橋は「2024年10月1日に会社を立ち上げさせていただいて、2025年2月22日に