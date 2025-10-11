建設中の臨港道路に関するＶＲ（仮想現実）を体験できる京浜港湾事務所のブース＝１１日、川崎マリエン川崎港の秋の恒例イベント「川崎みなと祭り」が１１日、川崎市川崎区東扇島の川崎マリエン周辺と東扇島東公園で始まり、あいにくの雨にもかかわらず大勢の人が訪れた。１２日まで。市と川崎商工会議所、川崎港振興協会が主催し、今年で５２回目。企業や行政機関が港での取り組みを紹介するブースを出展したほか、屋外ステー