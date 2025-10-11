サッカー日本代表は１１日、国際親善試合ブラジル戦（１４日・味スタ）に向け千葉市内で練習を行った。２―２で引き分けたパラグアイ戦から一夜明け、出場機会のなかったＤＦ安藤智哉（福岡）は雨の中、ミニゲームなど強度の高い練習で調整した。７月のＥ―１選手権で代表を経験したセンターバックは、海外組が合流しての活動で約１週間がたち「あっという間に時間が過ぎている。明日を含めあと３日間、より良いコミュニケーシ