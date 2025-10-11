コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。８組目は０３年結成のベテラン・しずる（吉本興業）が登場。９年ぶりの舞台で披露したのはＢ’ｚの「ＬＯＶＥＰＨＡＮＴＯＭ」が流れるなかでギャング２人のやりとりのネタ。採点の結果は同列４位の４５７点。この結