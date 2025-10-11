タレント・明日花キララが8日、自身のインスタグラムを更新し、パリコレの思い出をつづった。明日花は8月に「私がオーナーを務めるブランド『Linslus』（リンスルス）は、2025年10月5日、パリ・ファッションウィークで初コレクションを発表します。」と明かし、モデルを募集するなどしていた。 【写真】左右にモデルをズラリと並べ…堂々の「パリコレ」デビュー 自らモデルとなってランウェイを歩く