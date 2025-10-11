山陽オートのG2「若獅子杯争奪戦」は3日目を終えた。9Rに登場した佐藤摩弥（33＝川口）。いつも通りにスタートを決めたが、中山透をかわすのに手間取った。その間に北原岳哲、村田光希に前に行かれて追いつけず3着が精いっぱい。今節初白星とはいかなかった。「セッティングが合っていなかった。上がってないのか、先がないのか、直線で滑ります。セットは戻しつつ、キャブ、電気の調整を。タイヤも換える」微妙なところで