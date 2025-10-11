◇セCSファーストステージ第1戦DeNA6―2巨人（2025年10月11日横浜）DeNAの蝦名がCSでも打撃好調ぶりを披露した。1―0の3回、1死二塁で山崎の外角カットボールを「コンパクトに振り切れた」と左前にはじき返して適時打。その後にボークで二塁に進むなどし、2死後に筒香の右前適時打で3点目のホームを踏んだ。連続試合出塁を「33」に伸ばしてレギュラーシーズンは終了。7日のJFE東日本との練習試合で左膝に自打球を当