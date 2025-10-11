気象台は、午後8時26分に、大雨警報（土砂災害）を青ヶ島村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・青ヶ島村に発表 11日20:26時点伊豆諸島南部では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青ヶ島村□大雨警報【発表】・土砂災害12日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）