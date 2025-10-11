◇セCSファーストステージ第1戦DeNA6―2巨人（2025年10月11日横浜）DeNAは4点リードの9回を森原が締めた。先頭の4番・森原を内角への146キロの直球で中飛。岸田、若林も難なく抑えてわずか7球で3者凡退に仕留めた。森原は「大声援が聞けたので、うれしく思いながら投げた」と笑顔で話した。昨季は守護神として29セーブを挙げ、日本シリーズで胴上げ投手に。ただ、シーズン終盤は右肩の違和感を抱えながら投球を続け