“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。8番手として登場したしずるは、フジテレビ系バラエティー『千鳥のクセスゴ！ 3時間SP』で大バズりした“B'z名曲コント”をフルバージョンで届けた。【動画】SNSで話題のネタを少し公開…『クセスゴ！』しずる“B'z名曲コント”しずるは、曲に合わせてネタを披露する同番組の人気企画「この歌合うな〜」に出演。昨年