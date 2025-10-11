ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 釧路の17歳少年2人を逮捕「帯広VS釧路」の30人規模の大乱闘か 国内の事件・事故 北海道 時事ニュース STVニュース北海道 釧路の17歳少年2人を逮捕「帯広VS釧路」の30人規模の大乱闘か 2025年10月11日 20時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道警は11日、釧路市に住む17歳の少年2人を再逮捕した 8月に帯広市に住む男性を殴るなどして、けがをさせた疑い 少年ら「釧路勢」と被害者ら「帯広勢」の30人規模の乱闘が発生していた 記事を読む おすすめ記事 「なんでこれにしたの？」秋篠宮家・佳子さまの“クッキリ服”にネット上で“心配する声”が強まる【国スポで滋賀県ご訪問】 2025年10月11日 16時15分 「何もかもがうまくいかなくなっていたのかも」関係者落胆…米倉涼子 ガサ入れ報道のウラに“パートナー”との決別 2025年10月11日 19時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「お笑いの日」ネット騒然「ぶち込んだｗ」「言っちゃった」太田光、生放送で禁断ブチ込み ＴＶで言ってはいけない炎上ネタ投下 さんまと漫才 2025年10月11日 19時45分