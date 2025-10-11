サッカー日本代表は国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）から一夜明けた１１日、千葉市内で調整。リカバリー組を除くＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら１４人が、雨が降る中、練習を行った。左足首のケガの具合が心配される久保は、途中から別メニュー調整。ブラジル戦（１４日、味スタ）に向けて「プラン通りにいっている」と話した。久保はランニング、鳥かごなどのメニューをこなした後、全体練習か