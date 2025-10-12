『エイリアン』シリーズの伝説的主人公エレン・リプリー役を演じたシガニー・ウィーバーが、同役の再演に向けスタジオと面談を行っていたことを認めた。ニューヨークコミコンでの発言を米が伝えている。 ウィーバーは『エイリアン』（1979）『エイリアン2』（1986）『エイリアン3』（1992）でリプリー役を演じ、『エイリアン4』（1997）ではクローン役で登場