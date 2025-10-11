日本代表は１１日、パラグアイ戦（２△２）から一夜明け、千葉市内でブラジル戦（１４日・味スタ）に向けたトレーニングを行った。＊＊＊パラグアイ戦で後半ＡＴに起死回生の同点ゴールを決めたＦＷ上田綺世は、ブラジル戦で満を持して先発出場することになりそうだ。「できることを最大限に。それをぶつけて、自分たちの現在地を知りたい」と意気込みを語った。ブラジルとの過去１３試合（２分け１１敗）で日本は合