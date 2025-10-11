コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。７組目はうるとらブギーズ（吉本興業）が登場。ミュージシャンの夢を追う息子と医者にさせたい父親のやりとりのネタを披露した。言い争ううちに互いに言い間違える“難解”なネタはネット上で様々な議論を呼んだ。「天