ラグビー・リーグワン１部で昨季準優勝の東京ベイ（旧クボタ）が１１日、２０２５―２６シーズンに向けた会見を都内で行った。今季新加入するフッカー安江祥光が登壇。トップリーグ時代から１５０キャップ超を誇るベテランは「日本一熱い応援をしてくださるオレンジアーミー（ファンの愛称）の皆様、初めまして。新人の４１歳、安江です」と、会場に集まったファンを沸かせた。昨季限りで９季在籍した相模原を退団。「選手にこ