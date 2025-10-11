日本時間12日に行われるブリュワーズとの地区シリーズ第5戦を前に、カブスのクレイグ・カウンセル監督が取材に応じました。先発投手はまだ決まっていないとして明言を避けるも、第4戦で先発登板したマット・ボイド投手を除き、「全員が登板準備」とのこと。第2戦で黒星を喫した今永昇太投手も候補に挙がりますが、「11人の投手で27つのアウトを取る方法を模索している」と総力戦で戦います。カブスは敵地で連敗スタートとなりまし