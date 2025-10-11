「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが完封勝利で先勝。試合後の新庄監督は、継投を託した信頼の「宮西スペシャルウルトラダイナミック総合コーチ」の存在を明かした。エース・伊藤から八回の田中、九回の斎藤へとつながった完封勝利のバトン。その勝利の立役者は意外な人物だった。２週間前に新庄監督から「ＣＳ第１戦頼む」と打診されたのは９００試合登板