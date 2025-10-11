俳優の小林薫（７４）が１１日、都内で、主人公の声優を務めたアニメ映画「ホウセンカ」の公開記念舞台あいさつを共演の戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子、ピエール瀧、木下麦監督と行った。小林は独房で孤独な死を迎えようとしている無期懲役囚の老ヤクザ役、ピエールはしゃべるホウセンカ役を演じている。小林はある番組で今作の冒頭をモニターで見たことを振り返り、「わずかな時間でね、ピエール君すごいんですよ。やっぱり