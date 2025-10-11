ÇÐÍ¥¤Î¾®ÎÓ·°¡Ê£·£´¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡×¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¶¦±é¤Î¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢µÜºêÈþ»Ò¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡¢ÌÚ²¼Çþ´ÆÆÄ¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥ä¥¯¥¶¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ï·¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¾®ÎÓ¤È¡¢¼ã¤­Æü¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¸ÍÄÍ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂçµÕÅ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤¹¤´¤¤ÂÎ¤¬ºÙ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤