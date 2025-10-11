元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、ABEMAボクシング【公式】の企画で、元世界3階級制覇王者のジョンリール・カシメロ（36＝フィリピン）を直撃取材した。体重オーバーなど数々の問題行動で“悪童”の異名を持つカシメロ。細川氏も対面前に2度の取材キャンセルを食らって、「思った通りのクソ野郎です、マジで！」とイラ立ちを隠さなかった。カシメロは10月25日にキルギスのビシュケク・アリーナで行