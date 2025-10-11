演歌歌手の杜このみ（３６）が１１日、東京・草月ホールでデビュー１０周年記念コンサートを行った。今年はデビュー１３年目で、節目の１０年目だった２０２３年は出産やコロナ禍もあり延期となっていた。「見送っていたコンサートが念願が、かなっての開催することができたので、すごく幸せです」と喜んだ。会場には高安も来場。「すごく楽しみにしてるよ」と激励されたという。コンサートに向けては、準備のために大忙しの