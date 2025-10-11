KIREILABOから、肌にやさしい新作レギンス＆タイツが2025年9月25日より全国発売♡ウエスト部の締めつけ感を軽減したシングルウエルト設計、しっとり柔らかなマイクロファイバー糸、保湿成分入りスキンタッチ加工で快適な着心地を実現。ブラックとピュアベージュの2色展開で、M-L・L-LLサイズから選べ、毎日の重ね着やおうち時間にもぴったりです。 やわらかく包み込むスキンタッチ加工 KIREILABOオリジナルの