ママたちの家庭では、旦那さんが自分の友だちや同僚を自宅に招くことはありますか？社交的な旦那さんにとって宅飲みなどの集まりは、友だちとの時間を楽しむひととき。でもママの立場からすると「自分はどのように振る舞うべきなのか」と悩む場面も生まれるようです。『旦那と旦那の友だちが家で遊ぶとき、どう立ち回ったらいいかいつも悩みます。旦那は友だちや同僚を家に呼ぶのが好きで、複数人でBBQしたりお酒を飲んだり、泊