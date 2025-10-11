◆九州地区高校野球福岡大会準決勝九州国際大付5×―4大牟田（11日、福岡・久留米市野球場）九州国際大付がサヨナラ勝ちで決勝に進んだ。2022年春以来、7季ぶりの九州大会出場を決めたのは、代打の切り札の一振りだった。4―4で迎えた9回2死一、二塁。代打の鰐口拓時（2年）が初球を迷いなく叩くと、中堅手の頭を越えるサヨナラ打となった。「前の打者に緩いカーブを投げていたので狙っていました。完璧でした」。ベンチか