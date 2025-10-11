福岡県中間市を訪れたGACKTに衝撃福岡県中間市の福田健次市長がXに公開した大物歌手との?2ショット?が話題を呼んでいる。「Gacktさんが中間市に！」と綴って歌手のGACKT(沖縄県出身)との2ショットを披露した福田市長は「何かビッグサプライズが起きそうな予感」と続けて、今後の展開を匂わせていた。この投稿にSNSでは「え？なんで？？」「GACKTさん！？ご本人？」「あまりにも衝撃的過ぎますっ」「何が起きるの？」「びっく