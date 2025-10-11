ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 常呂中学校の窓ガラス、計11枚割られる 何者かが投げて割ったか 北海道 時事ニュース STVニュース北海道 常呂中学校の窓ガラス、計11枚割られる 何者かが投げて割ったか 2025年10月11日 20時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道北見市にある常呂中学校で窓ガラスが割られているのが見つかった 割られたのは計11枚で、警察は何者かが石を投げて割ったとみているという 犯行時刻は、10日午後6時すぎから11日午前8時15分までの間とされている 記事を読む おすすめ記事 【衝撃スクープ】米倉涼子（50）麻薬取締法違反容疑でマトリが本格捜査へ！ 2025年10月11日 8時0分 ド軍本拠地に「空席が目立つ…」 米記者はTV局の“事情”を指摘 金曜日午後3時の大一番 2025年10月10日 7時26分 「認知症の未病の段階」発覚の磯野貴理子 前兆が「ある」告白のタモリに続く“老いのカミングアウト”に視聴者動揺 2025年10月10日 18時50分 神田愛花、フジ生放送で3度逮捕の“前科者”の名前を回答して視聴者絶句「スタジオに来るわけない」 2025年10月11日 11時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分