被団協などが開いたイベントで話す浜住治郎事務局長＝11日午後、東京・有楽町日本原水爆被害者団体協議会（被団協）へのノーベル平和賞授与発表から1年となる11日、核兵器廃絶や非戦を訴え、被爆体験の継承を考えるイベントが東京・有楽町で開かれた。事務局長の浜住治郎さん（79）は、被団協の運動の柱である核廃絶と国家補償の実現に関して「まだ道半ばだ。どう進めていけるか皆さんと考えたい」と呼びかけた。浜住さんは平