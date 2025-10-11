多くの観客が集まる中、阿波踊りを踊る子どもたち＝１１日、川崎市川崎区川崎の秋の風物詩「かわさき阿波おどり」が１１日、川崎駅近くの川崎銀座街（川崎市川崎区）などで開かれた。市内外から集まった１２連（グループ）約５００人が一堂に会し、日頃の練習の成果を披露した。今年で４０回目を数える恒例のイベント。園児・小学生たちのこども連や、４７年の歴史を重ねる伝統の連などが参加した。踊り手たちは太鼓の音に合