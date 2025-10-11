女優の菊川怜が１１日、都内で映画「種まく旅人〜醪（もろみ）のささやき」（篠原哲雄監督）の公開記念舞台あいさつを行った。日本酒を愛する農林水産省の女性調査官が兵庫・淡路島の酒蔵を視察に訪れるところから始まるヒューマンストーリー。１５年ぶりの映画出演作となった菊川は「日本酒の好きな気持ちが原動力になってグイグイ行動できる女性で魅力的に感じましたし、淡路島の酒蔵に行ってみんなの心に種をまいて、農作物